ORAN : Arrestation de l'ex-maire de Hassi Mefsoukh

L'ex-maire de la municipalité de Hassi Mefsoukh, le dénommé B. B, vient d'être arrêté par les éléments de la brigade de recherches des services de sécurité dans son domicile au quartier résidentiel du Boulodrome dans le chef lieu de la commune d’Oran. Il était recherché pour six affaires de mauvaise gestion, notamment, ceux de faux et usages de faux des documents administratifs, détournement de deniers publics, abus d'autorité, octroie des matchés publics de gré à gré à des entreprises moyennant des enveloppes financières conséquentes et attribution de parcelles de terrain et de locaux commerciaux à ses proches. Il faisait l’objet de six mandat de dépôt lancés par les trois tribunaux de la wilaya d'Oran, notamment ceux d'Oran, de la cité Djamel, de Oued Tlélat et de Ain Turck, où il était recherché par les services sécuritaires depuis 2014, où il n'a pas donné signe de vie, jusqu'à ces derniers jours, où il a fait l'objet d'une arrestation diligentée par les éléments des services relevant de la brigade de recherches ( BRI) du chef lieu de la wilaya d'Oran. Il a été transféré à la brigade de la BRI pour complément d’enquête avant sa comparution devant les magistrats instructeurs près des tribunaux d'Oran, Oued Tlélat et Aïn Turck.