ORAN : Arrestation de l'auteur de l’appel à l’agression des femmes non voilées

Accusé pour les délits d'apologie du terrorisme et d'incitation à la violence, un agent de sécurité activant dans un centre de formation à Oran âgé de 29 ans, a été arrêté par les services de sécurité de la wilaya d’Oran. Une fois arrêté et auditionné par le juge d'instruction, il a reconnu les faits retenus contre lui. Ce dernier a été placé en détention préventive, selon le site Algérie online. Cette arrestation sera suivie par d'autres dans les jours qui suivent et l'enquête suit son cours selon la même source. Il est à signalé qu’un appel à la violence contre les femmes non voilées a fait son apparition sur le groupe Facebook « Ce qui se passe ici reste ici », la semaine dernière. La publication a été supprimée quelques minutes après sa mise en ligne, mais cette dernière a été largement relayée, créant une large polémique dans le milieu des réseaux sociaux. Des captures d’écran qui continent de circuler peuvent en témoigner. Dans ce fameux post, un appel a été adressé aux jeunes avec un langage des plus condescendants. Il appelait en somme à frapper les femmes non voilées avec des lampes remplies d’acide.