ORAN : Arrestation de deux charlatans à Sidi El-Bachir

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de la daïra de Bir El-Djir ont procédé à l'arrestation de deux individus âgés de 48 et 69 pour charlatanisme et sorcellerie. Les mis en cause exerçaient cette activité dans un local commercial à l'intérieur du marché hebdomadaire à Sidi El-Bachir. Ils ont été arrêtés en flagrant délit à la suite d'informations parvenues à la police. Des talismans et des produits pour la magie ont été récupérés par les enquêteurs. Les deux mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Cité Djamel pour les chefs d'inculpation de charlatanisme et ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.