ORAN : Arrestation de 8 passeurs à Ain Turck

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, les éléments de la sûreté de la daïra de Ain Turck en collaboration avec les éléments de la sûreté urbaine de Bousfer ont réussi à faire avorter des tentatives de traversée de la mort, lors d’opérations distinctes, où trois réseaux de passeurs ont été démantelés. Les 08 individus arrêtés dans le cadre de cette affaire sont âgés entre 30 ans et 40 ans, sont tous des repris de justice. En effet, les policiers d’Ain El Turck et de Bousfer, ont exploité des informations fournies par le réseau d’informateurs qui leur ont permis de sauver les vies des candidats à l’émigration clandestine, en arrêtant les passeurs qui ont fait fortune en s’aventurant dans la grande bleu mettant en danger de mort, la vie des personnes vulnérables. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya d’Oran, l’information faisait état de trois réseaux de passeurs qui planifiaient des départs à partir d’une plage isolée de Bousfer vers les côtes ibériques. La minutieuse enquête diligentée par les éléments de la police a localisé les lieux de stockage du matériel naviguant et identifié les membres de ces réseaux de passeurs. Une décente de police a eu lieu, permettant la saisie de deux embarcations ainsi que deux moteurs de marques Canot de 80 cv et Mercury de 115 cv, 02 boussoles, 03 véhicules qui servaient pour le déplacement du matériel, 09 téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent d’une valeur de 10 millions de cts. Tous les mis en cause présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra de Ain Turck, ont été écroués en attendant leur comparution en audience.