ORAN : Arrestation de 8 individus en possession de mercure

Agissant sur informations, les éléments de la Compagnie de gendarmerie d'Oran ont fait état de l'existence d'un réseau spécialisé dans la commercialisation de mercure et de pierres précieuses à Oran. Poursuivant leurs investigations lors d'une enquête diligentée, ils ont réussi à intercepter, lors d'un contrôle routier au niveau du rond-point d'Es-Seddikia, un véhicule de marque Nubira avec à son bord deux individus. Lors de la fouille, les enquêteurs ont découvert un mélange de 5 g de matériau jaune. L'interrogatoire des personnes arrêtées a permis l'arrestation de deux autres personnes qui étaient à bord d'un autre véhicule de marque Renault Symbol. Les gendarmes ont procédé à la fouille du véhicule et ont découvert une bouteille de 3 g de mercure rouge et une autre renfermant 150 g de mercure blanc soigneusement dissimulées. Poursuivant leurs recherches, les enquêteurs ont arrêté trois autres individus à bord d'un véhicule de marque Chevrolet en possession d'une pierre précieuse dont le poids avoisine les 68 g. Un autre individu est aussi arrêté dans le cadre de cette affaire. Au total, huit personnes originaires de plusieurs wilayas du pays ont été arrêtées. Trois véhicules, un montant de 150 millions, une pierre précieuse et 153 g de mercure ont été saisis.