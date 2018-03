ORAN : Arrestation de 6 membres du réseau Zendjabil et saisie de 50 quintaux de kif traité

Après trois mois d’investigations, les éléments des services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Oran en compagnie des membres de la brigade anti- stupéfiants sont parvenus à mettre la main sur un second réseau de la bande Zendjabil plus exactement son bras droit. Ce réseau de relais est composé de six individus âgés entre 28 ans et 64 ans et dont le baron est âgé de 42 ans. Cette bande de trafiquants de la drogue spécialisée activait en toute impunité entre les 03 grandes wilayas du pays notamment le centre d’Alger, Chlef et Oran. La mise hors d’état de nuire du baron de la drogue Zendjabil intervient dans le cadre des efforts de lutte contre les réseaux criminels dangereux. La brigade de lutte contre les stupéfiants a réussi, en collaboration avec celle de la lutte contre le trafic de véhicules, à appréhender ces 06 individus, âgés respectivement de 28 ans, et son acolyte (42 ans), grâce à la surveillance de leurs mouvements suspects. Le lieu de résidence du baron de la drogue a été localisé à Hai Enedjma, ex-Cheteibo, où les éléments de la Sûreté de wilaya d’Oran ont saisi 50 quintaux de kif traité dissimulés dans un hangar et destinés à la commercialisation via l’Europe, avec 03 camions « Iveco » d’un montant de 01 milliard de ct 03 véhicules de tourisme de luxe dont un 4x4 KIA et un pistolet et des minutions. L’ensemble des six membres du réseau du relais de la bande Zendjabil est soumis à examen, a-t-on indiqué. Des documents administratifs et des équipements utilisés dans la falsification de numéros d’immatriculation des véhicules y ont été également découverts. L’enquête, qui se poursuit, a abouti également à l’arrestation d’un deuxième complice, a-t-on ajouté la même source. Il faut souligner que la brigade anti- stupéfiants de la wilaya d’Oran a procédé à la saisie de plus de 160 quintaux de kif traité durant la période de ces trois derniers mois, un record jamais obtenu depuis l’indépendance.