ORAN : Arrestation de 3 éléments de soutien aux terroristes

Trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lundi à Oran par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mardi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a appréhendé, le 6 juillet 2020, trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran en 2ème Région Militaire", précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi, lors d'une patrouille de recherche et de reconnaissance menées près de la bande frontière à Tlemcen en 2ème Région Militaire, 25 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Annaba, Béjaïa et Jijel en 5ème Région Militaire, six (6) individus en possession de 11168 unités de différentes boissons", ajoute le MDN.