ORAN : Arrestation de 03 dealers en possession de 4,5 kg de kif

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants, les éléments de la BRI ‘’brigade de recherches et d'investigations’’, relevant de la police judiciaire de la sûreté d'Oran ont réussi lors de deux opérations distinctes à mettre la main sur 02 individus âgés de 51 et 66 ans en possession de 4,5 kg de kif traité et d’une somme estimée à 20 millions de centimes, à bord d'un véhicule touristique de type Polo. Concernant la seconde opération menée toujours par les mêmes services, l'officier de la PJ nous a indiqué que suite à une tournée de contrôle effectuée dans le quartier d'Ibn Sina au niveau de Dar El-Hana, un individu âgé de 38 ans, a été interpellé. Après une minutieuse fouille corporelle, les policiers ont découvert une quantité de 1,24 g de drogue Silva. Les trois mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal de la cité Djamel et ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.