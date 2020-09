ORAN : Arrestation d’une personne pour cambriolage d’appartements

Les éléments de la 23e sûreté urbaine d’Oran ont procédé à l’arrestation d’une personne impliquée dans le cambriolage des appartements. L’arrestation est intervenue suite à une plainte déposée par deux victimes portant sur le vol à l’intérieur de leurs appartements. L’ouverture d’une enquête par les policiers en charge de l’affaire a abouti à l’arrestation d’un individu, identifié comme étant le voisin des victimes qui a profité de la nuit pour entrer dans les appartements de ses voisins et voler bijoux et argent. La perquisition du domicile du mis en cause a permis aux policiers, la découverte de 20 millions de centimes. Après les procédures d’usage, ce dernier sera pré senté à la justice.