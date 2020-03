ORAN : Arrestation d'une bande de cambrioleurs de magasins à Bethioua

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de la daïra de Bethioua ont réussi à arrêter une bande de malfaiteurs composée de 4 individus âgés entre 20 et 22 ans et impliquée dans les cambriolages des magasins. Parmi les mis en cause un repris de justice. L'enquête a été enclenchée à la suite de 4 plaintes déposées par des commerçants ayant été victimes des agissements de cette bande. Les mis en cause sortaient la nuit pour se faufiler dans les magasins pour s'emparer des objets trouvés. Ainsi, les investigations menées ont permis aux enquêteurs d'identifier l'un des membres de cette bande qui a été arrêté au centre-ville de Béthioua. Poursuivant leurs recherches, les policiers ont arrêté les 3 autres et récupéré un téléviseur de marque Condor et autres matériels utilisés dans les vols. Tous les suspects ont été présentés au tribunal près de la daïra d'Arzew et ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.