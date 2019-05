ORAN : Arrestation d’un trafiquant de munitions à ‘’Chtaibo’’

Les éléments des services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont arrêté, récemment, un individu pour détention et commerce illicites de cartouches pour fusil de chasse, a indiqué lundi à la presse un fonctionnaire de la BRI 2. Le mis en cause, un récidiviste âgé de 52 ans, a été arrêté sur la base d’informations faisant état d’activités illégales, a précisé la même source. Après perquisition de son domicile par les instances judiciaires, il a été procédé à la saisie de 2 225 cartouches de calibres 12 et 16 mm, dissimulées à l’intérieur d’un dépôt, à Haï Nedjma (ex-Chtaïbo). Une somme de 1,2 million de dinars, issue de la vente illégale de ces munitions, a été également saisie lors de cette opération de police. Le mis en cause a été présenté à la justice, a-t-on ajouté de même source.