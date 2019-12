ORAN : Arrestation d'un réseau de falsification de visas

De sources proches des services de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran, l'on apprend l'arrestation d'un réseau spécialisé dans la falsification de visas d’entrée en possession des documents administratifs notamment des certificats de scolarité, des attestations de travail, des fiches de paie, et des attestations d'assurance, ainsi que des cachet humides de société publiques et privées. Le réseau a été démantelé par le service de la lutte de la criminalité de la sureté de wilaya d’Oran. Cette opération s'est soldée par l'arrestation de 06 individus âgées entre 24 et 60 ans, dont deux autres sont activement recherchés. Lors de la perquisition du domicile du chef du réseau opérée par les éléments de la brigade de lutte de la criminalité, 06 cachets falsifiés, du matériel utilisé dans la falsification de documents, ainsi que des documents objet de faux, ont été découverts. Le tout a fait l'objet de saisie. Selon les éléments de l’enquête, on apprendra que la falsification visait les dossiers de demande de visas, moyennant de fortes sommes d'argent. C'est suite à une plainte déposée par un client qui été en possession d'une fausse déclaration d’assurance voyage, délivrée par une agence d’assurances à Maraval, que l'affaire a été découverte et une enquête fut ouverte par les services sécuritaires qui ont réussi à localiser le premier suspect à bord d’un véhicule de marque Seat Ibiza. La fouille minutieuse de ce dernier permettra aux enquêteurs de saisir à son niveau 4 cachets falsifiés et des documents administratifs suspects. La perquisition au niveau du domicile de ce dernier sera positive, d’autres documents seront saisis de même que 2 autres cachets falsifiés et un micro-ordinateur. Toujours selon les éléments de l’enquête, on saura que ce réseau falsifiait des documents pour l’obtention de visas européens. Tous les mis en cause seront présentés dimanche par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Cité Djamel pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs et faux et usages de faux de documents administratifs.