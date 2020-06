ORAN : Arrestation d'un individu pour charlatanisme à El-Hamri

Les éléments des services de sécurité de la 5ème sûreté urbaine ont arrêté un charlatan pour sorcellerie âgé d’une soixantaine d’années. Le mis en cause est accusé de “sorcellerie, de fraude et escroquerie. Ce dernier pratiquait chez lui, dans le quartier El Hamri. Un client lui aurait versé plusieurs sommes d’argent pour “se débarrasser d’une malédiction ou gagner en chance”. Une perquisition du domicile du présumé charlatan, effectuée par les services de sécurité, a permis de découvrir des livres de sorcellerie, des talismans, un encrier et autres objets. Le mis en cause a été placé en détention provisoire en attente de son procès. Il faut dire que ces dernières années, le phénomène du charlatanisme fait ravage en Algérie. Au début du mois, un gardien de cimetière et trois de ses complices ont été arrêtés par les gendarmes à Aïn Beïda. Les quatre malfaiteurs ont vendu “des organes humains issus de cadavres à des sorciers”.