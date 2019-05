ORAN : Arrestation d'un faux procureur à la cité ‘’El Yasmine’’

Un quadragénaire se prévalant procureur, détaché auprès de la cour d'Oran, activait au niveau des quartiers résidentiels de la cité El Yasmine et Es Sabah. Ce faux procureur a été présenté par un directeur de la banque à une femme chef d'entreprise immobilière à Oran. Cette dernière l'a sollicité pour une intervention d'un dossier d'une affaire en justice. Le faux procureur lui a proposé l'achat d'un lot de terrain urbanisable dans la localité de Belgaid relevant de la commune de Bir El Djir, et lui a demandé une avance de 100 millions de cts. Quelques jours plus tard, il l'a appelé encore une fois pour lui demander de lui verser une deuxième somme de 100 millions pour lui régler son affaire auprès de la justice. Se doutant de son comportement, la chef d'entreprise s'est présentée à la 2ème sûreté urbaine relevant de cette localité et deposa plainte contre le faux procureur. Une souricière lui a été tendue dans un quartier chic d'Oran, fut surpris en flagrant delit par les éléments de BRI de la localité de Belgaid. Une fois arrêté, ils ont découvert après des interrogations qu'il s'agissait d'un escroc et avait à son actif, un mandat d'arrêt délivré par le tribunal de Sidi Bel-Abbès. Le mis en cause a été présenté devant le procureur près le tribunal d'Oran pour les chefs d'inculpation d'usurpation de fonction, trafic d’influence et corruption à l’issue d’une minutieuse enquête menée depuis plus de deux mois par les éléments de la 22ème sûreté urbaine de Belgaid . Il a été placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Djamel en attendant sa comparution en audience.