ORAN : Arrestation d’un couple de faussaires de pré-affectations de logements

Agissant sur des plaintes déposées par plus de 10 victimes au niveau des différentes sûretés urbaines d'Oran, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire ayant ouvert aussitôt une enquête approfondie, ont réussi à appréhender un couple escroc composé d'un homme âgé de 45 ans en compagnie d'une femme de 55 ans. Ces derniers ont réussi à faire tomber dans leurs filets pas moins de 10 victimes, grâce à des décisions de pré-affectation de logements sociaux contrefaites. La genèse de cette affaire remonte à la semaine dernière. Selon les informations recueillies, les mis en cause auraient subtilisé des sommes allant entre 80 millions et 100 millions de cts à ces victimes en contrepartie de reçus de décisions de pré-affectation de logements sociaux, qui se sont avérées par la suite des documents contrefaits. L’expertise effectuée sur ces documents par les services de sécurité, a confirmé, en effet, le faux et usage de faux des documents. Il s’agissait d’un individu âgé de 45 ans résidant au lieudit « Douar El Marouk ». Le mis en cause, utilisait un autre logement au niveau de Haï « El Derb » comme bureau, où il recevait ses victimes. Il a réussi à imiter une copie d’une décision de pré-affectation dont a bénéficié une femme résidante du même quartier. Il s’est avéré par la suite que cette dernière, n’est autre que sa concubine et complice. La perquisition du domicile dudit escroc, a permis la découverte de plusieurs appareils informatiques, que ce dernier, utilisait dans la contrefaçon entre autres, une imprimante, un scanner, des ordinateurs, ainsi qu’une dizaine de reçus contrefaits.