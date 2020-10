ORAN : Arrestation d'un charlatan à ‘’Petit Lac’’

Agissant sur information, les éléments de la 23ème sûreté urbaine de la cité petit Lac à Oran ont arrêté un vendeur d'épices au marché de Petit Lac, impliqué dans l'escroquerie et le charlatanisme. Ce vendeur d'épices était connu dans le quartier, il utilisait son local de vente d’épices, pour son activité illicite et immorale. Il recevait des dizaines de clients et de clientes par jour, en fait de nos jours les hommes sont autant portées sur la sorcellerie que les femmes. L’arrestation du mis en cause, apprend-on, est intervenue, suite à l’ouverture d’une enquête par les éléments de la 23ème sûreté urbaine après l’exploitation d’informations faisant état des activités du mis en cause. Le local indiqué a été mis sous surveillance et lorsque les policiers se sont assuré que 08 personnes y sont entrées non seulement pour acheter des épices mais aussi pour se faire confectionner des talismans, ils ont fait une descente. Les policiers munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République près le tribunal d’Oran, ont procédé à la fouille du local commercial du mis en cause, où il a été découvert et saisi plusieurs objets utilisés dans la sorcellerie, notamment des talismans et livres et autres écritures de sorcellerie, ainsi qu’une importante somme d’argent, revenu de son activité illégale. Une fois, les procédures légales terminées, le mis en cause en compagnie de 8 personnes seront présentés devant le tribunal près d'Oran pour les chefs d'inculpation d'escroquerie et de charlatanisme.