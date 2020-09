ORAN : Arrestation à Ain Türck de 2 criminels recherchés

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de daïra d’Ain El Türck, ont réussi, lors de deux opérations distinctes, à mettre hors d’état de nuire deux individus, recherchés sur la base de mandats d’arrêt émis par la justice. L’un des deux mis en cause arrêté, était recherché dans huit (08) affaires pour différents délits. La première opération d’arrestation, a été effectuée par les éléments de la sûreté de daïra d’Ain El Türck, sur la base d’une enquête, ouverte, après que trois citoyens ont déposé séparément des plaintes pour le vol de leur téléphones portables et une motocyclette par le mis en cause. L’enquête, s’est soldée par l’identification puis l’arrestation du mis en cause, qui s’est avéré être en fuite après que la justice ait lancé à son encontre, trois mandats d’arrêt pour des affaires liées au vol de téléphones portables. La perquisition de son domicile, par les services de sécurité a permis la récupération de tous les objets volés, indique-t-on dans la même source. La deuxième opération à quant à elle, était traitée par les éléments de la police relevant de la sûreté urbaine de Mers El Kébir, qui ont auparavant déclenché une enquête sur la base de multiples dépôts de plaintes à l’encontre d’un individu ( un malfaiteurs notoire), pour cambriolage, vol et coups et blessures volontaires. Lesdits services de sécurité ont réussi à identifier le mis en cause et ont découvert au même titre, qu’il était recherché sur la base de 8 mandats d’arrêt, pour des crimes liés au trafic et possession de drogue, troubles à l’ordre public et atteinte aux forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, possession d’armes blanches prohibées, vol avec effraction, tentative de vol et coups et blessures volontaires. Les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Ain Turck pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs suivi de vol et écroués en attendant leur comparution en audience.