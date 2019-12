ORAN : Appel de citoyens à la non-violence

Dans une pétition adressée aux medias et lancée à travers les réseaux sociaux, des citoyennes et citoyens d’Oran, adhérant aux marches citoyennes des mardis et vendredis de chaque semaine depuis le 22 février; soucieux de la préservation du caractère paisible de ces marches, interpellent les autorités sécuritaires et administratives » de la ville d'Oran pour mettre fin aux manipulations de certains milieux affairistes mal dissimulés derrière des partis politiques et d’associations proches de l’ancien pouvoir. Ces manipulations consistent à encourager des perturbateurs de nos marches encadrées par les services de sécurité, brandissant des armes blanches en vue de nous agresser et de nous empêcher à respecter un itinéraire emprunté depuis 45 semaines. ‘’Nous lançons un appel pressant en vue d’éviter le pire et mettons en premier lieu la justice algérienne, les présidents de l’APC et de l’APW ainsi que messieurs le wali et le chef de sûreté de wilaya face à leurs responsabilités en cas de dépassements irréversibles. Que ces responsables sachent qu’Oran n’est pas un laboratoire pour expérimenter leur volonté de casser le Hirak’’, a-t-on indiqué. Les premiers signataires - Ahmed Saifi Benziane, Abdelkrim Elaidi, Lahcene BourbiaBenamar, Mostefa Medjadi, Moulay Belarbi, Setra Beka, Hamid Bechkat, Amar Mohand Amar, Fatima-Zohra Chemlal, Hadj Miliani, Mebtoul Mohamed, Abdiche Soraya, Yacine Benziane, Amine Benziane, Radia Bourbia et Amel Belkacemi. "Je me joints à cet appel et je suggère de le reproduire à travers toutes les villes d'Algérie et du monde. La violence ne profite à personne surtout pas aux décideurs et c’est à eux de réagir et de poursuivre en justice les responsables même s’ils se trouvent au pouvoir’’, a conclu un membre.