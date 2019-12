ORAN : Ahmed Gaïd Salah en visite de travail

Le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, effectue aujourd’hui une visite de travail et d’inspection en 2ème Région Militaire à Oran, a annoncé un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, Gaïd Salah supervisera l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles et visitera plusieurs unités, ajoute la source. Il tiendra également des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 2ème Région Militaire, a-t-on affirmé. Ismain