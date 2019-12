ORAN : Agression de ‘’Hirakistes’’ à la cité ‘’Perret’’

Une centaine de hirakistes a organisé, vendredi, une marche pour revendiquer une nouvelle fois un changement radical, scandant " Doulaa Madania «. Ces derniers ont marché tout le long du boulevard Larbi Ben M'hidi, mais une fois arrivés à la place de la Victoire, des jeunes de la cité Perret sont descendus avec un grand drapeau national leur barrant la route. En effet, ces jeunes ont fait barrage aux hirakistes, traités de ‘’zouaves’’ et la marche fut interrompue, puis les deux camps se sont échangés des mots grossiers et une dispute éclata entre les deux groupes. Il a fallu l'intervention rapide et musclée des éléments de la sécurité pour séparer les deux camps. Les hirakistes ont réaffirmé leur rejet de toute tentative de discorde ou d’apologie des discours de la haine et leur attachement à l’unité nationale. Ils ont exigé, en outre, le jugement de tous les symboles de la corruption. Il faut néanmoins noter que l’agression a provoqué une baisse du nombre de manifestants. «Ce n’est plus aussi homogène que lors du début du mouvement, chaque groupe a ses propres mots d’ordre», relève un manifestant qui soutient qu’«il est temps de structurer ce Hirak». Notons qu’un dispositif sécuritaire a été déployé pour encadrer la suite de la manifestation.