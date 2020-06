ORAN : Accident mortel à Cap Falcon : 2 morts et 05 blessés

Un grave accident de circulation survenu, avant-hier soir, aux environs de 16h40, au niveau du virage de la route de Cap Falcon relevant de la commune de Ain Turck, a causé le décès de deux jeunes hommes. Selon la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux , une moto de grosse cylindrée est entrée en collision avec une voiture de marque Peugeot 308. Les deux jeunes hommes se trouvant à bord de la moto, âgés d’à peine de 25 ans, ont succombé sur le coup à leurs blessures. Les deux défunts qui sont amis sont sortis pour une balade en cette belle journée du vendredi sans se douter qu’ils allaient succomber à cause d’un incroyable accident mortel. Selon les éléments de l’unité de la protection civile de Bousfer qui sont intervenus pour cet accident dramatique, 05 autres victimes âgées entre 08 ans et 40 ans ont été blessés dans le même accident, à différents degrés de gravité. Tous les blessés, évacués par les éléments de la protection civile vers l'hôpital ‘’Medjeber Tami’’ de Aïn Turck pour des soins, sont en observation ,et les deux dépouilles ont été déposées à la morgue pour les besoins d’une autopsie et une enquête devra déterminer les causes exactes de cet accident mortel.