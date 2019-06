ORAN : Accès gratuit aux plages et 100 dinars pour le parking

En prévision de la saison estivale, le wali d’Oran M Cherifi Mouloud a présidé avant hier une réunion de coordination et de préparation de la prochaine saison estivale en présence des membres de l'exécutif, du directeur du tourisme, des chefs de dairas et maires des communes côtières de la wilaya d'Oran. Le wali a insisté sur l’application du prix de stationnement au niveau des parkings qui ne doit pas dépasser 100 dinars à travers toutes les plages, sauf au niveau de ‘’Bomo-Plage’’ où il a été décidé un prix de 200 dinars. Suite à l’intervention du wali, il a été décidé d’appliquer la moitié de cette somme pour les estivants qui se rendent à cette plage durant une demi-journée. Assurer la gratuité aux accès de l'ensemble des plages. Par ailleurs, le wali a adressé une directive aux chefs de daïra et aux maires des communes côtières et à la direction du tourisme pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir le libre accès des estivants à toutes les plages ouvertes, et en veillant à toutes les formes d’abus sur ce droit public. Un élu sera désigné dans chaque commune, pour suivre l’application de ces directives, une campagne d’information sera également entreprise auprès des citoyens sur ces nouvelles procédures. Le tourisme constitue le nouveau moteur de développement durable, de soutien à la croissance et de vecteur clé de la tertiarisation de l'économie en raison du potentiel de création de richesses, d'emploi et de génération de revenus durables. Comportant une façade maritime de près de 120 kilomètres de côtes et 33 plages autorisées à la baignade sur 34, Oran est devenue, au fil du temps, une des principales destinations touristiques en période d'été. Les statistiques de la Protection civile indiquent que 16, 5 millions d'estivants ont visité, en 2018, les plages oranaises. C'est dire l'attractivité de la région. La wilaya d'Oran offre une panoplie très large de produits : cela va du tourisme balnéaire, au tourisme historique, religieux ou d'affaires. Les responsables locaux œuvrent à diversifier les destinations, à renforcer les infrastructures d'accueil et à améliorer la qualité des prestations de service pour répondre à la demande de plus en plus grande. La réunion a permis d’étaler les préparatifs et l’aménagement des centres de la Protection civile, Sûreté Nationale et gendarmerie nationale. Le wali a appelé à la multiplication des activités culturelles et sportives, ainsi que les opérations de collecte des ordures et d’aménagement des espaces verts et la maintenance de l’éclairage public. Il sera procédé à l’ouverture de nouvelles lignes de transport vers Kristel et le renforcement des lignes existantes vers Aïn El Turck.