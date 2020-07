ORAN : 80 électropompes submersibles pour la SEOR

La société de l’eau et de l’assainissement d’Oran SEOR vient de se doter d'un nouvel équipement, malgré la crise sanitaire du Covid-19. Il s'agit de l’acquisition de 80 électropompes submersibles pour renforcer la collecte et le transport des eaux usées via les stations de relevage répartis sur un réseau qui s'étend sur une distance de 2500 km sur tout le territoire de la wilaya. Cet investissement réalisé par la SEOR permettra de mettre fin à tout risque de débordement des eaux usées et protégera le littoral oranais contre tout rejet. Notons que lorsque le terrain n'a pas suffisamment de pente naturelle on installe des stations de pompage et des conduites sous pression pour transporter l'eau usée vers la station d'épuration. La SEOR assure le contrôle du volume d’eau usée relevé et veille à l’amélioration du taux de fonctionnement des stations de relevage. Il faut également assurer la maintenance des équipements électriques et hydrauliques et la gestion de plus de 90 stations de relevage des eaux usées dont un complexe terminal de refoulement des eaux usées du groupement urbain d’Oran. Les eaux usées sont transférées par la suite à la station d’épuration d’El Kerma pour être épurées et utilisées dans l’irrigation des terres agricoles. La station d’El Kerma a été conçue sur la base d’un traitement biologique à moyenne charge avec une stabilisation de boue par la digestion anaérobique. Les eaux traitées alimentent le projet de l’irrigation de la plaine de Mlata. La station est d’une capacité installée de 270.000 m3/j.