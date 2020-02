ORAN : 7,5 millions d’euros détournés par un Turc

Le ressortissant turc qui avait été jugé en première instance par le tribunal d'Oran, devrait comparaitre devant la Cour fin février du mois en cours. Il s’agit de l’affaire du célèbre homme d’affaires turc S.M.M. L’enquête sur cette affaire qui a fait un boom à Oran a été déclenchée suite à une plainte pour fuite des capitaux et entrave à la législation des changes déposée par l’AGB Bank, incriminant deux sociétés plialux et maturtky, appartenant à cet homme d'affaires Turc, dont le siège est situé dans la commune de Bir El Djir. L’enquête déterminera dans un premier temps que ce ressortissant turc activait avec une carte de résidence falsifiée, et possédait 40% des parts de chacune de ses deux sociétés qu'il a créées, et les 51% des parts restantes appartiennent à deux nationaux, dont S.M, actionnaire à la société Plialux, et B.M., à la société Maturky. Le ressortissant Turc avait reconnu que cette société fictive n’existait que sur document. Les investigations se sont poursuivies avec les 09 autres banques où ces deux sociétés étaient domiciliées pour importer 42 containers au cours de 42 opérations différentes en utilisant 42 faux dossiers. Le contrôle des documents portant sur le commerce international, a révélé que 12 containers importés par ces sociétés ont été réceptionnés au niveau du port d’Alger, mais abandonnés, ont fait l'objet de saisies par les services de la douane qui y découvriront un matériel de montage en électroménager, ne répondant à aucune norme déclarée et ne relevant d’aucune marque. Par ailleurs, les douaniers, révèleront que la valeur de ces produits est loin d’être celle déclarée. Le contrôle des 30 containers restants, entreposés au port sec de Hai El Nedjma â Oran, révèlera également que le matériel importé est une arnaque, il s’agit de grands bassins en acier, n’ayant aucune utilité et ne répondant à aucune norme. L’enquête a déterminé que le montant détourné est de l’ordre de 7.500.000 euros. Plusieurs personnes ont été mises en cause dans cette affaire, plus d’une douzaine de personnes ont été identifiées, parmi ces derniers on comptera le ressortissant turc cité plus haut et deux autre turc R.M et K.A. Des mandats d’arrêts ont été lancés contre les complices.