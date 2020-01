ORAN : 62 harraga dont 03 femmes et des enfants interceptés

Les éléments des garde-côtes d'Oran ont réussi jeudi dernier à intercepter 62 harraga qui ont tenté de rejoindre les côtes espagnoles à bord de plusieurs embarcations. Dans une première opération, 51 harraga ont été ramenés à Oran par les garde-côtes. Ils sont arrivés sains et saufs au port d’Oran, parmi eux 38 jeunes, âgés entre 20 et 35 ans, dont 03 femmes âgées entre 20 et 30 ans, 04 enfants ainsi que 06 ressortissants de nationalité marocaine, âgés entre 20 et 35 ans. Notons également que 11 harraga âgés entre 23 et 36 ans ont été interceptés à 20 miles au nord de Cap Falcon et ramenés, au port d’Arzew. Ces derniers ont tenté de quitter le territoire national illégalement à bord d’une embarcation. Il est utile de signaler que de plus en plus de jeunes en compagnie de femmes et enfants risquent leurs vies pour atteindre l’autre rive, malgré les catastrophes et la mort de plusieurs d’entre eux dans le renversement de leurs embarcations. Sur les réseaux sociaux, ‘’La harga’’ est devenue un véritable sujet d’actualité, chaque jour des vidéos de harraga au large de la méditerranée sont diffusées.