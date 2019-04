ORAN : 600 logements ruraux, bientôt réalisés à Boutlélis

La daïra de Boutlélis vient de bénéficier de 600 logements ruraux dans le cadre de l'éradication des bidonvilles qui sont implantés au niveau des douars de cette importante daïra à caractère rural. Cet important projet de logements de type social locatif et rural, sera lancé prochainement selon la déclaration du wali d'Oran Mouloud Chérifi. Ces logements vont être érigés pour répondre à la demande en perpétuelle croissance, où la wilaya d’Oran a déjà réalisé plusieurs unités dans le même sens. Cette opération sera réalisée selon les nouvelles directives de l’Etat qui a réduit les documents administratifs pour la constitution des dossiers et l’aide financière. Afin d’inciter les milliers de familles à opter pour cette formule et occuper le sol et éviter l’exode rural, l’Etat ambitionne à réussir ce projet qui donnera la chance aux demandeurs, en général, voulant travailler les terres limitrophes, de bénéficier des logements ruraux. Il faut dire aussi que ce programme de logement rural a beaucoup contribué dans l’éradication des bidonvilles qui cernent la wilaya d’Oran. Les responsables du secteur de l’habitat estiment qu’un grand pourcentage d’habitat précaire a été éradiqué dans les communes de l’Ouest de la wilaya à l’instar de Boutlélis. Une commune qui a retrouvé son cadre de vie et son tissu urbain, à la faveur des projets réalisés où la ville est devenue un pôle urbain où se côtoie des citoyens venus de plusieurs quartiers d’Oran. Cette distribution est très attendue, du fait qu'ils visent, aussi, le renforcement et la stimulation de l'activité économique, en zones rurales avec l'utilisation pleine des ressources existantes, afin d'impulser une dynamique de développement intégré et durable et l'amélioration de la sécurité alimentaire. La demande sur le logement rural, à Oran, n'était pas importante, durant les années précédentes. Ce type de logement a connu, ces dernières années, un engouement de la part des agriculteurs. Pour répondre à cette demande, des centaines d'habitations rurales ont été notifiées, aux daïras et communes. Toutefois, la wilaya est confrontée aux problèmes liés au retard dans la réalisation de ces logements. La wilaya d'Oran a bénéficié de 3.142 aides d'habitat rural dont 642 enregistrées, au titre de l'année 2009 ainsi que de 2.500 datant du Plan quinquennal 2010-2014.