ORAN : 60 milliards pour les routes des zones d'ombre

Les services de la wilaya d'Oran viennent d'octroyer une enveloppe financière d'un montant de 60 milliards de centimes pour la réhabilitation des routes des 17 zones d'ombre recensées au niveau de la wilaya d'Oran. Dans la daïra d’Oued Tlelat, sont inscrits des travaux dans le cadre de la prise en charge des zones d’ombre, des opérations de voirie à Chemalil et Fouatih en passant par Moualik. La route reliant Chekalil à Mehdia bénéficiera des mêmes travaux. Les zones d’ombre recensées par les services de la wilaya à travers les communes de Marsat El Hadjadj, Boutlelis sont également au programme de la réhabilitation de la voirie, pour faciliter le déplacement des habitants et la circulation des automobilistes. Toujours dans le cadre de la prise en charge des zones d’ombre le wali s’est rendu hier à Oued Tlelat pour inspecter l’achèvement de trois projets , à savoir : le réaménagement d’un canal de drainage des eaux pluviales au niveau de la localité de Mahdia, le projet de l'éclairage public en ‘’LED’’ au niveau de la route reliant les régions de Mahdia et Chekalil , l’opération de revêtement de la chaussée , l'éclairage externe LED et la réfection des trottoirs au niveau d'Al-Fawatehia. Selon la cellule de communication de la wilaya, ces zones d’ombre ont également bénéficié de 04 projets tel que : le projet de raccordement du gaz naturel pour la région de Chakalil, (l’entreprise a été installée), l’aménagement externe de la localité d’El Chekalil (la réfection des trottoirs, l’éclairage externe et le goudronnage des routes) dont les travaux seront lancés immédiatement après l'achèvement des travaux de raccordement au réseau de gaz par Sonelgaz. Il est également question d’une opération de revêtement des routes reliant les zones suivantes : El Mehdia, Chakakil, El Fwathia, El Chamalile, El Mawalik, la ferme de Si Antar prise en charge par les services de la Direction des Travaux Publics et de la daïra d’Oued Tlélat. Une enveloppe financière totale de 14 milliards de centimes a été allouée pour Oued Tlelat, dont 7,5 milliards de centimes sur le budget de la wilaya. Selon la même source « le wali a chargé le directeur de l'agriculture en coordination avec les services de la direction du logement afin de prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles liés à la réalisation des logements ruraux au niveau des régions de Chakakil et El Mehdia en préparant un dossier spécial en coordination avec les représentants des bénéficiaires ». Pour rappel, la wilaya d’Oran a débloqué une enveloppe financière de 78 milliards de centimes pour la prise en charge des zones d’ombres. En application des instructions du président de la République, plusieurs localités déshéritées vont bénéficier des opérations de développement et d’amélioration du cadre de vie.