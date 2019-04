ORAN : 6 milliards de centimes pour la réhabilitation des routes

A ce sujet, le wali a insisté sur la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires afin que les travaux de réfection soient lancés dans les plus brefs délais possibles en insistant sur la coordination entre les différents services techniques intervenant dans l’opération. Il a été décidé par ailleurs de confier le chantier de la réfection des routes et voiries, l’enfouissement des trous à l’intérieur des cités et quartiers à la commune d’Oran, le réseau des grands boulevards et les périphériques à la direction de wilaya des travaux publics. Il ressort aussi du lancement, cette semaine, des travaux d’enfouissement et revêtement de la voirie au niveau du quartier Akid Lotfi pour toucher, par la suite, la délégation urbaine El Amir et les autres. Dans le même registre, la direction des travaux publics de la wilaya d’Oran a lancé officiellement le projet de modernisation et mise à niveau des réseaux de la voirie urbaine totalisant un linéaire de 40 km. Cette opération a bénéficié d’une enveloppe financière de 30 milliards de cts dégagée par le ministère des Travaux publics et des Transports. Outre les réseaux de la voirie relevant de la commune d’Oran, ce projet bénéficie aux localités et villes relevant du grand groupement urbain d’Oran, à savoir Bir El Djir, Ain El Türck, Es Sénia et Sidi Chahmi. Selon la directrice du secteur dans la wilaya, Mme Ben Mokdad, l’inscription financière de ce projet, assurée par la tutelle, s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021. Le projet, a-t-on indiqué, comporte des travaux de réfection et revêtement d’un réseau de 18 km de la double voie reliant le rond-point de Djamel Eddine au port d’Oran, ainsi que la route menant à la pêcherie de Sidi El Houari et celle reliant le 4ème boulevard périphérique à la RN4 et la double voie menant à l’aéroport international d’Oran. Selon la même responsable, le choix des routes bénéficiaires a été décidé suite à une étude menée par la direction des travaux publics et des transports, à savoir qu’une opération similaire a été lancée et livrée en août dernier. Une troisième devant toucher un réseau linéaire de 30 km de la voirie urbaine et communale, mais cette fois-ci financée par le budget de wilaya sera lancée prochainement après son adoption par l’assemblée populaire de wilaya lors de sa prochaine session ordinaire.