ORAN : 50 milliards de centimes pour l'entretien des routes

Dans le cadre de la préparation des jeux méditerranéens de 2021, une enveloppe financière en conséquence de 50 milliards de centimes a été débloquée par l'Etat pour l'entretien des routes et achèvement des travaux de réalisation de nouveaux accès au complexe sportif d'Oran, situé dans la commune de Bir El Djir. Des projets qui seront achevés en 2020 à Oran. La visite, jeudi dernier à Oran, du ministre des Travaux publics, Mustapha Kouraba accompagné du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a été une occasion pour inspecter tous les projets en cours de réalisation dans leur secteur et instruire tous les responsables locaux de la nécessité de veiller au bon déroulement des travaux. La nouvelle aérogare internationale réalisée par Cosider, sera achevée, selon les instructions du ministre des Travaux publics, avant la fin du premier trimestre 2020. Il sera procédé ensuite aux essais techniques. Ce projet ayant été pénalisé auparavant par des contraintes, est actuellement en bonne voie pour sa livraison dans les délais. La nouvelle aérogare internationale «Ahmed Benbella» d'Oran aura une capacité annuelle de traitement de 3,5 millions de passagers extensible à 6 millions. Quant au nouveau parking à étages dont les travaux ont été achevés, sa capacité est de 1.200 places. Le ministre des Travaux publics a également inspecté le projet de dédoublement de la route et des accès menant à l'aéroport d'Oran au niveau de la RN 04 dont la livraison est prévue pour la fin septembre prochain. Concernant le projet de réalisation de nouveaux accès au complexe sportif, il a instruit les responsables du projet pour que tout soit terminé avant juin 2020. L'entreprise chinoise (MCC) est tenue de livrer le projet dans les délais fixés. La dernière étape de la visite du ministre a été le projet de réalisation de la bretelle Port d'Oran-Autoroute «Est-Ouest», l'un des grands projets structurants du secteur des travaux publics à Oran, réalisé par le groupe composé de la société turque «Makyol» et celle des grandes œuvres d'art «ENGOA». La première tranche du projet d'une longueur de 8 km a atteint un taux d'avancement de l'ordre de 85%. Elle devra être livrée avant fin mars prochain.