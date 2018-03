ORAN : 50 jeunes insérés dans plusieurs secteurs

Selon une source de la direction d’emploi des jeunes à Oran, un plan sera mis en place et touchera toutes les franges sociales souffrant du chômage, dans les jours à venir en coordination avec les différents secteurs et entreprises publics et privés. L’un des points essentiels de ce programme concerne la deuxième étape de la formation de 50 jeunes âgés entre 16 et 20 ans dans les différents centres et instituts et qui seront employés, après, dans plusieurs secteurs dont l’agriculture et le tourisme, celui-ci enregistre un besoin en matière de guides touristiques pour accompagner les délégations qui viendront à l’occasion des jeux méditerranéens prévus en 2021 à Oran, en plus du secteur de la pêche et l’aquaculture entre autres, qui ont besoin d’une main d’œuvre qualifiée. A noter qu’en début de l’année en cours, 50 jeunes ont été formés et ont été recrutés sachant que ces derniers n’ont pas un niveau scolaire. Par ailleurs, et selon toujours la même source, durant les quatre derniers mois, 11.000 jeunes ont été recrutés dans les différents secteurs ce qui a permis à la wilaya d’Oran d’être la première dans la région ouest du pays en matière de création de postes d’emploi dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, il est attendu l’insertion de 2000 jeunes dans la société ‘’Renault’’ de montage de voitures à Oued Tlelat (la peinture) dans le cadre d’un contrat signé entre cette société, les centres de formation et l’agence de wilaya de l’emploi. A noter que la direction de l’emploi a créé une commission qui effectuera des sorties sur le terrain au niveau des différents secteurs pour recenser les besoins en matière de main d’œuvre qualifiée.