ORAN : 50 familles menacées d’expulsion à Es-Sénia

Ces familles occupent des logements d’astreinte, depuis plusieurs années au niveau de ce site. A l’issue d’une décision de justice, elles ont été sommées d’évacuer les lieux la semaine passée. Devant le refus de ces familles, des mises en demeure les sommant de vider les lieux leur ont été envoyées et un sursis de quelques jours leur a été accordé. La durée de cet ajournement est venue à son terme depuis mardi dernier. «Nos parents étaient des travailleurs dans cette coopérative et ont bénéficié d’un logement d’astreinte. Mais en 2015, le terrain a été vendu à un particulier, et depuis, notre vie a basculé, dira une représentante de ces familles. N’ayant pas où aller, les familles mises en cause ont sollicité le chef de la daïra d’Es-Senia qui leur a promis de repousser encore une fois la date de leur expulsion», dira Mme Houaria, représentante de ces familles. «Même si on va repousser la date de l’évacuation des lieux, tôt au tard on sera expulsé et on n’a pas où aller». Il y a quelques jours, en guise de protestation et de refus de leur expulsion, ces familles ont bloqué, l’axe routier menant de l’ex-IGMO vers la commune d’Es-Senia, près de la direction de la Sonelgaz. Les protestataires ont interpellé le wali d’Oran, pour les intégrer dans les opérations de relogement des familles dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire. Ces familles assurent qu’après avoir frappé à toutes les portes en quête d’un relogement, elles n’ont d’autre choix que de lancer un appel pressant au premier responsable de la wilaya pour se pencher sur leur cas.