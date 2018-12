ORAN : 5 femmes meurent asphyxiées au gaz à Ain El Turck

De source proche des services de la protection civile de la commune d’Ain El Turck, l'on apprend la mort subite de cinq jeunes femmes qui ont été asphyxiées au gaz. Ces victimes, en question, âgées entre 22 et 28 ans, étaient des colocataires et occupaient une chambre dans une villa à la plage El Firdaous, dans la commune d’Aïn El Turck (wilaya d’Oran). Elles ont rendu l'âme avant hier suite à une asphyxie au gaz. Leurs corps ont été transférés à l’établissement hospitalier’’Medjbeur Tami’’, dans la commune d’Ain El Turck pour une autopsie, et une enquête fut ouverte par les éléments de la sûreté de la daïra d’Ain El Turck pour déterminer les causes réelles de cet incident.