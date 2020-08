ORAN : 5 ans de prison pour 4 passeurs de migrants

La chambre d’accusation criminelle d'Oran a confirmé l’appel de la condamnation d’un homme âgé de la quarantaine et 3 de ses complices à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour leur implication dans la fraude et l’escroquerie. En effet, ces derniers sont accusés d’avoir volé des sommes d’argent allant de 60 à 120 millions et escroqué 12 jeunes hommes, dont des mineurs originaires de Relizane et Constantine, en les trompant dans un faux voyage secret. Attirés par une publicité via Face book vers la région de Hassi, ils ont été détenus dans une cabane à Lamdragh Beach et dépouillés de leurs téléphones portables et de leurs biens en attendant le voyage après que la porte se soit refermée sur eux.