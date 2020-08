ORAN : 49 ha de forêts ravagés par le feu depuis juin

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a enregistré une baisse des dégâts causés par des feux de forêts avec 49 ha partis en fumée depuis le 1er juin dernier au 23 août courant, a-t-on appris auprès de cet organisme. La cheffe du Bureau de la prévention, de la lutte contre les incendies et des maladies parasitaires a rappelé que l’année dernière 114 ha ont été ravagés par les flammes durant la même période. Cette année, ce sont 49 ha qui ont été détruits par 15 sinistres. Les dégâts sont constitués de 17 ha de forêts, 28 ha de maquis et 5 autres de broussailles. Ces incendies ont été localisés dans des communes d’Arzew, Bousfer, Gdyel, Oran, Bir El Djir et Hassi Benokba . La commune de Gdyel a été la plus touchée où un incendie, déclaré en juin dernier, dans la forêt Tafranet a détruit 21 ha, suivie par celle de Hassi Benokba où un incendie a endommagé, en juillet dernier, 19 ha dans la forêt de Djebel Ahgar, a précisé Mme Houaria Benhalima . La même responsable a expliqué que cette baisse est due aux efforts concertés des services de la Conservation des forêts et ceux de la Protection civile d’Oran pour protéger les richesses forestières. L’intervention rapide des pompiers et les travaux préventifs réalisés dont l’ouverture des pistes en forêts, le nettoyage des forêts et le placement de bandes distinctes de terres agricoles et de forêts ont été également les autres facteurs de cette baisse, selon la même source.