ORAN : 45,3 milliards de centimes pour le raccordement au réseau de gaz

La wilaya d'Oran est à pied d'œuvre pour concrétiser les différents projets de raccordement au gaz pour l'ensemble des 26 communes que compte la wilaya d'Oran. En effet, La société nationale de l’électricité et du gaz œuvre pour élever le taux de raccordement au réseau du gaz de ville dans la wilaya d’Oran qui est estimé actuellement à 88, 8%. Pas moins de 5.250 foyers ont été raccordés aux réseaux du gaz durant 2019, dont 4.400 foyers à El Ançor .Un réseau qui s’étend sur 66 km et qui a nécessité une enveloppe financière estimée à 453 millions de dinars. Durant la même année et sur le budget de wilaya, 550 foyers dans la localité de Menadessia commune de Benfreha, et 300 foyers dans les localités Nedjema ex-Chetaibo à Sidi Chami et FONAL à Mers El-Kebir ont été raccordés. Plusieurs opérations sont en cours pour optimiser la couverture de gaz de ville. Pour l’heure, les travaux de raccordement des deux communes de Boufatis et El Braya en gaz naturel ont repris. Les travaux ont été interrompus il y a plusieurs mois, en raison de l'opposition de certains agriculteurs au sujet du transit du gazoduc vers leurs terres situées dans la commune d'El-Braya. Les responsables de wilaya ont réussi à convaincre les agriculteurs sur la nécessité de poursuivre les travaux en raison de l'importance stratégique de ce projet, qui vise à alimenter les communes de Ben Freha et Boufatis en gaz naturel et à relier 3.400 logements pour plus de 20.000 citoyens. En outre, les agriculteurs opposés ont été informés des procédures juridiques concernant l’opération d'indemnisation. Le but de ces actions est d’améliorer le quotidien des citoyens pour leur épargner les corvées de la bouteille de gaz butane introuvable et chère en hiver, sans compter des risques d’explosion qu’elle peut engendrer à tout moment de jour comme de nuit.