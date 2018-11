ORAN : 4 ‘’harraga’’ arrêtés sur la plage de Bomo

L’émigration clandestine ne cesse de tenter une jeunesse qui semble être noyée dans le désespoir total, en choisissant de prendre la mer à bord de petites embarcations pour rejoindre l’autre rive de la Méditerranée. Une aventure pleine de risques, qui finit souvent en drame. A ce titre, une patrouille de la gendarmerie vient encore, lundi 13 Novembre 2018 d’arrêter 4 nouveaux candidats à cette folie suicidaire à Bousfer. Ces derniers ont été pris en pleine embarcation à la plage de Bomo, sur un pneumatique de marque Yamaha avec 8 jerricans d’essence de 20 litres chacun. Selon les premiers éléments de l’enquête, les 4 ‘’harragas ‘’ avaient ficelé un plan d’action pour quitter le territoire national par la voie maritime, en tentant de lancer la traversée en pleine nuit, afin d’éviter de se faire localiser par les gardes-côtes. Ils ont été arrêtés et conduits au siège de la brigade territoriale pour les besoins de l’enquête. Notons à ce sujet, que 36 candidats à l’immigration clandestine, dont une jeune femme et un enfant viennent de comparaitre devant le tribunal d’Ain El Turck le mardi 13 Novembre 2018, qui a prononcé des peines de prison avec sursis contre ces prévenus. Ces derniers ont tenté de rallier clandestinement les côtes de la péninsule ibérique, tout en déboursant chacun entre 7 et 10 millions de centimes pour la folle traversée.