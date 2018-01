ORAN : 4 ans de prison pour une arnaqueuse de 70 ans

En fin de la semaine dernière, le tribunal criminel près la cour d’appel d’Oran, a confirmé le jugement de 04 ans de prison ferme à l’encontre d’une vieille femme, dénommée KH.D, âgée de 70 ans, pour son inculpation dans 07 affaires d’escroquerie, falsification et faux usage. La mise en cause a promis à ses victimes de les aider à avoir différents types de logement, en leurs donnant des reçus cachés avec des faux sceaux, contre une somme d’argent de 100 à 300 millions de dinars. L’affaire remonte au mois passé, lorsqu’une personne s’est rendue au siège de la police pour déposer une plainte, dans laquelle elle a indiqué avoir été escroquée par une vieille femme. Cette dernière, lui a promis un logement de type social contre une somme d’argent estimée à 300 millions de centimes. La mise en cause, connue par ces antécédents judiciaires, a été identifiée et arrêtée par les éléments de la police judiciaire, après une enquête et des investigations.