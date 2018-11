ORAN : 4.100 logements ‘’AADL’’ distribués le 11 décembre

Enfin, le site AADL a été ouvert pour le retrait des ordres de versement des 3ème et 4ème tranches de l'apport personnel du prix du logement, au profit de 2.600 souscripteurs concernés par l'opération d'attribution des 4.100 appartements location-vente programmée, le 11 décembre prochain, à Oran. Les 1.500 autres souscripteurs devront retirer leurs ordres de versement dans les jours à venir. Les procédures administratives pour l'attribution des 4.100 appartements location-vente, répartis sur les sites à Aïn El Beida et Es Senia, seront entamées, au courant de cette semaine. Les heureux bénéficiaires seront réceptionnés durant les après-midis, de dimanche à jeudi pour le dépôt des dossiers. Ils seront ensuite orientés vers les notaires pour signer les documents nécessaires. La direction locale de l'agence s'est conventionnée avec une vingtaine de notaires pour faciliter les procédures administratives aux bénéficiaires. Les délégués des souscripteurs avaient pris part, le mercredi 21 novembre, à une réunion avec le chef de l'Exécutif local, au siège de la wilaya, pour soulever leurs préoccupations. Les représentants des souscripteurs ont notamment, regretté le retard dans la finalisation des travaux de VRD et de raccordement de certains appartements, dans les chantiers en cours. Ils avaient exigé une intervention prompte du wali pour lever toutes les réserves et les contraintes rencontrées, sur le terrain pour achever les logements en souffrance. Le chef de l'exécutif s'est engagé à œuvrer pour que tous les chantiers, dont l'attribution est programmée le 11 décembre prochain, soient prêts, au début décembre. Il a été aussi annoncé, à l'issue de cette réunion, une autre opération d'attribution de 3.000 appartements des sites de Misserghine durant le 1er trimestre 2019.