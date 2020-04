ORAN : 4.000 tonnes de poudre de lait pour approvisionner les laiteries

Une cargaison de 4.000 tonnes de lait en poudre importée a été réceptionnée dernièrement au port d'Oran, afin d'alimenter 24 laiteries à travers 14 wilayas et approvisionner le marché en sachets de lait subventionné par l'Etat, a indiqué le responsable Harizi Maamar. Les entrepôts de l'office disposent de quantités suffisantes de lait en poudre, a-t-il affirmé, assurant que des efforts ont été accentués pour assurer un approvisionnement régulier en ce produit, surtout avec les conditions sanitaires actuelles résultant du Covid 19 et en prévision du mois de Ramadhan. Cette cargaison de lait en poudre intervient dans le cadre de l'application du programme annuel d'importation de cette matière première et sa distribution aux laiteries de l'ouest du pays suivant des quotas fixés dans l'accord tripartite conclu entre ces unités, l'office et la direction Services agricoles (DSA), a déclaré pour sa part le directeur régional de l'office. Hamou Mohamed a souligné, dans ce contexte, que l'approvisionnement en cette matière première se déroule de manière régulière et normale, et que toutes les mesures ont été prises pour éviter un déséquilibre dans la distribution ou une pénurie. Les services douaniers au niveau du port d'Oran ont accordé toutes les facilités pour la réception de cette cargaison estimée à 4.000 tonnes de lait en poudre en un temps record, son transport vers le site de chargement et de déchargement de la zone industrielle d'Es-Sénia et sa distribution aux laiteries de l'ouest du pays.