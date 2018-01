ORAN : 33 étrangers convertis à l’Islam en 2017

A ce titre, la direction des affaires religieuses et des awkafs d’Oran, a enregistré la conversion de 33 étrangers à l’Islam, qui s’est effectuée au sein des mosquées de la capitale de l’ouest, avec en tête le pole religieux de la grande mosquée ‘’Cheikh Abdelhamid Ibn Badis’’ d’Oran. Toujours selon la source d’information émanant de la direction des affaires religieuses, 33 étrangers ont embrassé l’Islam au cours de l’année 2017, contre 21 autres qui se sont convertis en 2016. Ce nombre en croissance, démontre l’attirance de beaucoup d’étrangers vers la religion musulmane. Les Français et les Espagnols demeurent les plus convaincus par la religion de l’Islam, de par leur présence en terre musulmane depuis assez longtemps, pour des raisons professionnelles ou commerciales. Par ailleurs, la même source a indiqué encore que plus de 100 attestations de conversion à l’Islam, ont été également délivrées en ce sens, dont plusieurs pour des raisons de mariages avec des musulmanes selon le rite musulman.