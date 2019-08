ORAN : 300 blessés par des outils tranchants au premier jour de l’Aïd

Quelque 300 blessés, dont cinq femmes, ont été enregistrés le premier jour de l'Aïd El Adha, selon un premier bilan des services des urgences médicales du CHUO et de l'EHU 1er-Novembre. La mauvaise manipulation des outils tranchants est à l'origine de ces blessures légères, constatées au niveau des mains, des bras et aussi des pieds. Quelques cas de blessures graves aux doigts ont été aussi relevés. Les personnes évacuées ont été prises en charge par les équipes médicales mobilisées durant ces jours de fête. Selon des sources hospitalières, on saura que la majorité des blessés admis présentaient des blessures aux mains pour n'avoir pas su égorger le mouton ou découper la carcasse. Notons par ailleurs que plusieurs appels de prévention ont été lancés, la semaine dernière, par la direction de la santé et la Protection civile.