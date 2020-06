ORAN : 30 personnes guéries du COVID19 quittent le CHU

Trente (30) patients guéris du Covid 19 ont quitté dimanche le Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran, portant ainsi le nombre total de guérison à 378 depuis la déclaration de la pandémie, ont rapporté des sources de l'établissement sanitaire. Les 30 patients admis au CHUO, au service de médecine physique et rééducation fonctionnelle, dont le rez-de-chaussée est réservé à la prise en charge des malades du Covid-19, ont été autorisés à quitter l'hôpital par l'équipe du service des maladies infectieuses de CHUO après confirmation de leur guérison par analyse en laboratoire, a-t-on indiqué. Les patients ont été traités suivant le protocole à base de chloroquine approuvé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Concernant l'établissement de l'EHU quelque 420 patients guéris du coronavirus ont quitté l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) «1er novembre 1954» d’Oran depuis l’apparition de la pandémie, dont plus de 210 ces deux dernières semaines, a-t-on appris mardi auprès de la cellule d’information et de communication de l’EHU. Au total, la wilaya d'Oran enregistre un taux satisfaisant de guérison de l'ordre de 798 patients guéris des deux établissements du CHU et l'EHU ayant rejoint leurs familles respectives.