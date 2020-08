ORAN : 3 ans de prison pour 2 cambrioleurs de maisons

La Chambre d’accusation de la cour d'Oran a confirmé le jugement en appel d’un jeune homme de 20 ans et son compagnon déjà condamnés de 3 ans de prison ferme , pour leur implication dans de nombreux vols commis dans les résidences de victimes pendant la période de quarantaine. Les deux mis en cause ont été arrêtés lors de leur dernier vol commis concernant 'une valeur de 400 millions de centimes de bijoux, d'appareils électroménagers et électroménagers, et une somme d'argent provenant du domicile d'un employé travaillant au sud de l'Algérie.