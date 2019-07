ORAN : 3.400 bénévoles attendus aux JM-2021

Quelque 3.400 candidats pour participer à l’organisation des jeux méditerranéens(JM) d’Oran en 2021 à titre de bénévoles sont déjà inscrits en prévision du rendez-vous sportif que prépare la capitale de l’Ouest du pays, a-t-on appris des organisateurs. Le comité d’organisation local des JM table sur le nombre de 10.000 candidats pour en choisir par la suite 3.500 qui bénéficieront de formation spécifique afin d’être prêts pour assister les organisateurs dans leur tâche lors de la manifestation sportive régionale, prévue du 25 juin au 5 juillet 2021, a-t-on précisé de même source. Le président de la commission de coordination du comité international de ces jeux (CIJM), Bernard Amselam, s’est déclaré, au cours de sa conférence de presse animée samedi à Oran au terme d’une visite de travail dans cette ville, "satisfait de l’engouement des jeunes enregistré jusque-là". Il a rappelé au passage "le rôle important" que jouent les bénévoles dans l’organisation des manifestations sportives d’envergure, comme les JM. Les autorités locales à Oran soulignent, de leur côté, avoir beaucoup misé sur les bénévoles pour réussir la 19e édition des JM. Le wali d’Oran, avait déclaré auparavant que l’implication des bénévoles dans la réussite des JM est plus que nécessaire pour assurer le succès de l’évènement. Une campagne de sensibilisation a été lancée, il y a quelques mois en direction de la société civile, en particulier les associations juvéniles et sportives, ainsi que les établissements scolaires et universitaires, d’où les organisateurs de la manifestation sportive méditerranéenne vont puiser pour assurer une présence en masse des bénévoles.