ORAN : 2500 familles relogées dès septembre prochain

En effet, près de 2.500 familles recensées dans le cadre du programme spécial de relogement du quartier ‘’Les Planteurs’’ à Oran, seront recasées, par tranches à partir du mois de septembre, a-t-on appris hier de sources proches de la wilaya d'Oran. Cette opération, indique la source, s'étalera sur trois mois, pour s'achever à la fin du mois de décembre 2019. D'autres familles concernées par ce programme seront relogées au fur et à mesure de l'achèvement de leurs logements, à partir de l'année prochaine. Les préparatifs de cette opération, et celles concernant le relogement des habitants des sites d'habitations précaires de la wilaya, ont été lancées il y a plusieurs mois par le chef de l'exécutif M. Mouloud Chérifi. En ce sens, jeudi dernier, ce dernier a été sur les lieux du bidonville de l'ex-résidence universitaire ‘’CUMO’’ et devrait également effectuer une visite au sein du quartier des Planteurs. Il a également effectué de nombreuses visites au niveau des deux sites des 3 000 et 3 100 logements destinés aux habitants du quartier des Planteurs. Sur place, le chef de l'exécutif s'est enquis du taux d'avancement des travaux de ce projet qui vise à résorber l'habitat précaire. En perspective du relogement de ces 2.500 familles, d'intenses préparatifs sont menés par les services de la wilaya, pour être fin prêts le jour J. Selon nos interlocuteurs, une commission technique composée de plusieurs services a été mise en place pour que le relogement se fasse dans les meilleures conditions possibles. Une opération d'envergure qui nécessite la mise en place d'importants moyens matériels et humains, d'où la nécessité de la mise en place de cette commission. Selon la source d’information, aucune date précise n'a été arrêtée pour chaque tranche, toutefois l'opération devrait s'étaler tout au long des quatre derniers mois de l'année. Elle indique que toutes les dispositions ont été prises pour que cette opération se déroule dans de très bonnes conditions. Les mêmes sources indiquent que le ministre de l'Habitat a insisté pour que l'opération de relogement soit lancée dans les plus brefs délais. Notons qu’une première opération de relogement de 500 familles résidant au quartier Les Planteurs' a été effectuée le mois d'octobre 2014. Ces familles qui occupaient des habitations précaires dans les sites dits ‘’Terrain Si Ali'’ et ‘’Recasement'’ ont été relogées dans la commune de Hassi Bounif. Les opérations de relogement et d'éradication de l'habitat précaire se poursuivront. Depuis près de trois années, la wilaya d'Oran connaît une bonne dynamique dans la réception et la distribution de logements. Des opérations de relogement seront programmées, au fur et à mesure et en fonction de la réception des logements et de l'achèvement des travaux des VRD. Ce qui a été réalisé ces 3 dernières années a dépassé tous les objectifs. Plus de 30.000 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués alors que durant toute une décennie de 2003-2013, seuls 14.130 logements ont été attribués.