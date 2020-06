ORAN : 22 enfants atteints du Coronavirus à Canastel

La direction l'établissement hospitalier de Canastel à Oran a consacré deux pavillons pour les enfants porteurs du virus, dont un au niveau du service des maladies infectieuses et un autre au service de réanimation. Ces services ont été dotés de tous les moyens humains et matériels pour une bonne prise en charge des enfants et de leurs accompagnateurs.



Les enfants sont gravement moins touchés par le coronavirus, pour des raisons encore mystérieuses. Ils peuvent néanmoins être infectés. A Oran « pas moins de 22 enfants atteints du Covid-19 ont été pris en charge par l'établissement hospitalier spécialisé, en pédiatrie «Boukhroufa Abdelkader» (Canastel) depuis le début de la pandémie », a indiqué la directrice de l'établissement sur les ondes de la radio locale. L'intervenante a indiqué que « les patients sont âgés entre 3 mois et 14 ans et la majorité a quitté l'hôpital après rétablissement. Toutefois 7 enfants sont toujours sous traitement dans cet hôpital» a-t-elle ajouté. Notons que peu d'enfants sont atteints de Covid-19 : A ce titre, seuls 1 à 5 % des cas sont rapportés dans le monde. Ce derniers ne manifesteraient que des symptômes légers (fièvre toux, diarrhée, nausées, fatigue, courbatures, vertiges, maux de tête...).De même que les symptômes sont moins présents, même s'ils sont porteurs du virus comme chez d'autres cas d'adultes asymptomatiques. Pour rappel, le premier cas de coronavirus a été confirmé à Oran, le 18 mars par les services de la Santé. Le nombre total des personnes guéries du Covid-19, à Oran dépasse les 400. Utilisé par les équipes médicales, depuis la dernière semaine du mois de mars, suite aux instructions du ministre de la Santé le protocole de traitement à base de chloroquine donne de bons résultats sur les malades.

A. Raouf

Lu 6 fois

Oran

Oran