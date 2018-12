ORAN : 2 ‘’passeurs’’ arrêtés et une barque saisie

Les éléments de la gendarmerie nationale d’Oran sont parvenus à démanteler un réseau de ‘’passeurs’’, composé de deux individus, qui se sont spécialisés dans le transport par barques des candidats à l’émigration clandestine, selon une source de ce corps de sécurité. Exploitant des informations parvenues à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Hassi Ben Okba, faisant état de la présence d’un réseau spécialisé dans ‘’la harga’’, les gendarmes ont établi un plan judicieux et se sont déplacés sur le lieu de départ de l’opération d’émigration clandestine qui a été programmée pour le 06 décembre passé à la plage d’El Franine. La descente sur le lieu indiqué, a permis de mettre la main sur les deux mis en cause, et de saisir une barque de plaisance, dotée d’un moteur, des effets vestimentaires, de souliers, des gilets dorsaux, une bouée de sauvetage et un jerrican de 20 litres d’essence .