ORAN : 2 à 4 ans de prison requis contre des passeurs de migrants

Le tribunal correctionnel d’Oran près la daïra d'Oran, a statué jeudi sur l'affaire de tentative d'émigration clandestine. Des peines de 4 années de prison ferme ont été requises à l’encontre d’un passeur en fuite, 2 années à l’encontre de trois autres passeurs et 2 mois avec sursis à l’encontre d’autres accusés dans cette même affaire de tentative d’émigration clandestine. Le 18 décembre dernier, le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran avait requis une peine de 10 années de prison ferme à l’encontre d’un passeur, accusé principal dans cette affaire actuellement en état de fuite, trois années de prison ferme à l’encontre de trois autres inculpés et deux mois de prison ferme à l’encontre d’autres impliqués. Cette affaire remonte au début du mois de décembre en cours, lorsque les garde-côtes ont mis en échec une tentative d’embarquement clandestin à partir de la localité côtière de Kristel à l’est d’Oran, de 18 personnes dont trois passeurs et des ressortissants Marocains. L’enquête a révélé que les mis en cause ont rencontré un individu ayant des contacts avec des «harraga» établis en Espagne, proposant des traversées illicites vers l’autre rive de la Méditerranée moyennant des sommes variant entre 250.000 et 450.000 DA par candidat à l’émigration clandestine. Durant l’audience, les passeurs ont nié les faits, prétendant être des candidats à la traversée illicite. L’un d’eux a même déclaré avoir acheté une embarcation pour une somme de 7 millions de DA auprès d’un individu résidant à Maghnia (Tlemcen).