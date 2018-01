ORAN : 1353 registres de commerce, délivrés en 2017

Le directeur du centre du registre de commerce d’Oran, a déclaré que 1353 registres de commerce ont été délivrés au cours de l’année 2017, portant la création d’entreprises désireuses d’investir dans de divers créneaux de l’activité commerciale. La part du lion semble à la prestation de services, dont l’hôtellerie et les complexes touristiques. Ce vif intérêt pour le tourisme, fait suite à la forte demande exprimée par ce secteur, qui connait depuis peu un essor jamais égalé par le passé. Notons au passage et à ce sujet, que la ville d’Oran a fini par devenir une destination touristique des plus prisées, en accueillant des millions de touristes nationaux et étrangers. Par ailleurs, le directeur du tourisme, a souligné pour sa part en ce sens, que ses services reçoivent des demandes d’investissement dans le domaine, à raison de 15 demandes par mois, pour la réalisation d’infrastructures hôtelières.