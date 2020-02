ORAN : 1201 logements aux habitants de ‘’Batimate Taliane’’ fin mars

Selon plusieurs sources, le chantier était à l'arrêt à cause d'un problème financier lié au paiement des entreprises chargées des travaux. Cet aléa a été finalement résolu suite à l'intervention de l'ex- wali d'Oran et des responsables de la Caisse nationale du logement -CNL- qui ont permis de régler le problème et la reprise des travaux. Les familles bénéficiaires de logements de ce site avaient bénéficié d'arrêtés de logement. Après un arrêt de presque trois mois, les travaux de réalisation des logements au profit des familles de Batimate Taliane, au site dit «La Pépinière AADL», avait été relancé fin 2018. Pour livrer le projet dans les délais contractuels, le responsable a indiqué que deux entreprises ont été chargées des travaux de viabilisation (VRD). Dans ce même site, des travaux ont été lancés pour la réalisation de trois établissements scolaires. Concernant le relogement des familles, le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader, avait annoncé en novembre dernier que les familles seront relogées au courant du 1er trimestre de l'année prochaine. Ce dernier a donné des instructions aux entreprises concernées pour accélérer les travaux d'aménagement extérieur et des infrastructures d'accompagnement au site des 1201 logements de Batimate Taliane, a-t-on appris de sources proches de la wilaya. En marge de la cérémonie de distribution de plus de 4.000 logements le 1er novembre dernier, le chef de l'exécutif avait indiqué que l'actuelle assiette de Batimate Taliane sera reconvertie en un gigantesque espace vert. «Maintenant au moins, ceux qui spéculaient, à tort ou à raison, seront fixés quant à l'avenir de ce valeureux foncier qui était convoité à des desseins inavoués. Le chef de l'exécutif a insisté sur la livraison du chantier avant la fin du mois de mars prochain, a-t-on souligné.